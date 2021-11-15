Мечты многих болельщиков «Манчестер Юнайтед» были разрушены – даже после поражения в дерби от «Сити» главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не покинул свой пост. Более того, норвежец наверняка останется в клубе еще на долгое время.

Подобной информацией поделились журналисты Daily Express. Согласно источнику, окончательное решение было принято во время паузы на международные матчи.

Манкунианцы планируют доверять наставнику настолько долго, «насколько это будет возможно». Таким образом, Сульшер останется у руля до тех пор, пока ситуация не станет действительно критической. В противном случае, вопрос его увольнения будет поднят лишь следующим летом.

К слову, на данный момент «МЮ» отстал от лидеров АПЛ, проиграв очные встречи своим прямым конкурентам.