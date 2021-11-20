​У «Манчестер Юнайтед» отрицательная разность голов после 12 игр АПЛ

Всё идёт к тому, что Уле Гуннар Сульшер в ближайшие часы, а то и минуты, покинет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». В субботу «красные дьяволы» проиграли в гостях у «Уотфорда» со счётом 1:4.

После 12 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» имеет отрицательную разность забитых и пропущенных мячей: 20:21. Для команды такого статуса отрицательная разница голов почти после трети турнирной дистанции чемпионата – удивительное явление.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 23 ноября. Команда Уле Гуннара Сульшера будет играть против «Вильярреала» в Лиге чемпионов на выезде.