«Тренер, как парашютист»: Раньери поддержал Сульшера

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери высказался в поддержку коллеги из «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, которого многие эксперты и болельщики отправляют в отставку.

- Тренер, как парашютист, никогда не знаешь, откроется парашют или нет. А порой тебе даже не дают его, - заявил Раньери на пресс-конференции перед матчем с «МЮ». - Когда ты принимаешь решение, ты одинок.

«Уотфорд» Раньери выиграл только один матч из последних четырех, у норвежского тренера ситуация хуже - сразу четыре поражения в последних шести матчах чемпионата Англии.

Команды сыграют в субботу, начало матча в 18:00 мск.