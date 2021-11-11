В контракте Роджерса с «Лестером» указаны отступные для клубов, которые выступают в Лиге чемпионов

Оказывается, если руководство «Манчестер Юнайтед» действительно захочет сменить главного тренера команды и пригласить нынешнего наставника «Лестера» Брендана Роджерса на место Уле Гуннара Сульшера, то манкунианцам ничего не сможет помешать осуществить подобную рокировку.

Дело в том, что согласно предварительным данным, предоставленным изданием Daily Star, в контракте Роджерса прописаны отступные, которые доступны лишь участникам Лиги чемпионов. То есть, «Лестеру» придется отпустить специалиста, если «МЮ» захочет активировать данный пункт.

Источник сообщает, что «Юнайтед» готов заплатить требуемую сумму компенсации. Правда, совет директоров клуба пока не решил, стоит ли увольнять Сульшера.