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Тайсон Фьюри - игрокам «Манчестер Юнайтед»: «Думаю, мне с Эвра нужно заявиться на тренировку»

07 Ноября 2021 • 12:26 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своём поле ключевые матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Болельщик «красных дьяволов», чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассчитывает попасть на базу клуба и кое-что рассказать футболистам.

- Привет, ребята, это Тайсон Фьюри. После поражения от «Сити» будет справедливо сказать, что «Юнайтед» потерпел более болезненную неудачу, чем Деонтей Уайлдер во всех боях против меня! - заявил боксер в видеообращении к игрокам «МЮ».

Фьюри отметил, что «МЮ» был размазан, это частично произошло из-за недостаточной самоотдачи футболистов.

- Когда дрался с Уайлдером и другими боксерами, меня сбивали с ног, но я никогда не верил в то, что могу проиграть бой. Я верил, что встану и выиграю. Это менталитет победителя. У вас, ребята, этого нет в последних матчах. Думаю, мне с Эвра нужно заявиться на тренировку  и сказать вам пару словечек, в которых вы нуждаетесь. Готовьтесь».

После 11 туров «МЮ» делит пятое место и отстает от лидера на 7 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
07 Ноября 2021 в 13:14
К чему эта бравада, упомянув Уайлдера ? Хочет показать себя супер непобедимым ,дык этого никому не гарантировано )) И на всякий случай напомню Фьюри ,это тебе не бокс ,и не шахматы - это футбол детка )) Ты не можешь отвечать за своих партнёров как им играть ,это командный вид спорта ,11 игроков должно работать как один организм ,а это куда сложнее ,чем научиться одному. Раскинь мозгами, горе боксёр пока последние не выбили ))
Стэтхэм на минималках
07 Ноября 2021 в 12:40
Кабины чистить приедет, а Эвра будет держать, чтобы не убежали
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07.11  17:00 Арсенал ... Уотфорд 1.65 4.1 5.2
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07.11  19:30 Вест Хэм ... Ливерпуль 5 4.2 1.66
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