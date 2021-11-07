Тайсон Фьюри - игрокам «Манчестер Юнайтед»: «Думаю, мне с Эвра нужно заявиться на тренировку»

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своём поле ключевые матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Болельщик «красных дьяволов», чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассчитывает попасть на базу клуба и кое-что рассказать футболистам.

- Привет, ребята, это Тайсон Фьюри. После поражения от «Сити» будет справедливо сказать, что «Юнайтед» потерпел более болезненную неудачу, чем Деонтей Уайлдер во всех боях против меня! - заявил боксер в видеообращении к игрокам «МЮ».

Фьюри отметил, что «МЮ» был размазан, это частично произошло из-за недостаточной самоотдачи футболистов.

- Когда дрался с Уайлдером и другими боксерами, меня сбивали с ног, но я никогда не верил в то, что могу проиграть бой. Я верил, что встану и выиграю. Это менталитет победителя. У вас, ребята, этого нет в последних матчах. Думаю, мне с Эвра нужно заявиться на тренировку и сказать вам пару словечек, в которых вы нуждаетесь. Готовьтесь».

После 11 туров «МЮ» делит пятое место и отстает от лидера на 7 очков.