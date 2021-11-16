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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Зидан не хочет вести переговоры с «Манчестер Юнайтед»

16 Ноября 2021 • 00:16 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Упустив Антонио Конте, «Манчестер Юнайтед», видимо, не сможет договориться еще с одним претендентом на место Уле Гуннара Сульшера, если норвежец в конечном итоге все же будет отправлен в отставку. Несмотря на заинтересованность в услугах Зинедина Зидана, француз сам не горит идеей возвращаться в клубный футбол.

Этому есть одна единственная причина, если следовать данным, предоставленным испанским изданием AS. По информации источника, Зидан намерен дождаться конца 2022 года, чтобы возглавить сборную Франции.

Напомним, что Дидье Дешам уже неоднократно намекал, что покинет свою должность после чемпионата мира в Катаре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Juve96
16 Ноября 2021 в 01:22
ну или в Ювентус
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