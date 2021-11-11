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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок «Реала» призвал боссов клуба оформить трансфер Погба

11 Ноября 2021 • 18:54 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Стив Макманаман считает, что испанскому гранду необходимо задуматься о смене поколений. Свое внимание экс-игрок обратил на тот факт, что ключевые исполнители команды в центре поля уже пережили свои лучшие годы.

В связи с этим, Макманаман призвал руководство «Реала» оформить переход хавбека «Манчестер Юнайтед»  Поля Погба, который смог бы решить эту проблему. Эксперт подчеркнул, что «сливочным» стоит рискнуть и закрыть глаза на непростой характер футболиста.

«Луке Модричу – 36 лет, Тони Кроосу – уже за 30, Каземиро тоже скоро разменяет третий десяток. Да, возможно Погба сейчас плохо играет, но именно перемены могут пойти ему на пользу. Тем более, есть возможность подписать его бесплатно», - цитирует Макманамана HorseRacing.net.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Стив Макманаман Поль Погба
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Комментарии (1)
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Andi
11 Ноября 2021 в 19:10
Согласен со Стивом РЕАЛУ нужно обновление,но только не Погба.
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