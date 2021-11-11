Бывший игрок «Реала» призвал боссов клуба оформить трансфер Погба

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Стив Макманаман считает, что испанскому гранду необходимо задуматься о смене поколений. Свое внимание экс-игрок обратил на тот факт, что ключевые исполнители команды в центре поля уже пережили свои лучшие годы.

В связи с этим, Макманаман призвал руководство «Реала» оформить переход хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который смог бы решить эту проблему. Эксперт подчеркнул, что «сливочным» стоит рискнуть и закрыть глаза на непростой характер футболиста.

«Луке Модричу – 36 лет, Тони Кроосу – уже за 30, Каземиро тоже скоро разменяет третий десяток. Да, возможно Погба сейчас плохо играет, но именно перемены могут пойти ему на пользу. Тем более, есть возможность подписать его бесплатно», - цитирует Макманамана HorseRacing.net.