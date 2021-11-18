Сульшер будет уволен, когда «Манчестер Юнайтед» найдёт ему замену

Свершились мечты многих болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые недовольны Уле Гуннаром Сульшером на должности главного тренера команды. Теперь длительность пребывания норвежца в клубе зависит не от него, а от переговоров с другими кандидатами.

Как уверяет авторитетное издание Manchester Evening News, руководство манкуниацев приняло решение уволить Сульшера. Правда, это будет сделано лишь после того, как клуб договорится с его преемником и уладит все детали возможного сотрудничества.

Напомним, что главными претендентами на роль наставника в недавнее время назывались Луис Энрике и Эрик тен Хаг, а также Брендан Роджерс, который согласно различным слухам уже провел переговоры с представителями «МЮ.