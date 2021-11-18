Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 188 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер будет уволен, когда «Манчестер Юнайтед» найдёт ему замену

18 Ноября 2021 • 16:11 Комментировать (2)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Свершились мечты многих болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые недовольны Уле Гуннаром Сульшером на должности главного тренера команды. Теперь длительность пребывания норвежца в клубе зависит не от него, а от переговоров с другими кандидатами.

Как уверяет авторитетное издание Manchester Evening News, руководство манкуниацев приняло решение уволить Сульшера. Правда, это будет сделано лишь после того, как клуб договорится с его преемником и уладит все детали возможного сотрудничества.

Напомним, что главными претендентами на роль наставника в недавнее время назывались Луис Энрике и Эрик тен Хаг, а также Брендан Роджерс, который согласно различным слухам уже провел переговоры с представителями «МЮ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
18 Ноября 2021 в 16:51
Роджерс самое то, Энрике и Тен Хаагу очень затруднительно работать в таких условиях...
3Tituli
18 Ноября 2021 в 16:26
Чуть-чуть Конте не дождался...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
16:46 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Был бы рад, если бы Клопп подписал пожизненный контракт с «Ливерпулем»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Сульшер будет уволен, когда «Манчестер Юнайтед» найдёт ему замену 2
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену для Рюдигера слухи
14:43 · Англия. Премьер-лига
Салах не исключает возможности променять «Ливерпуль» на «Барселону» слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не удалось продать Коутиньо «Ньюкаслу» 2
13:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
12:20 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянгом интересуются два европейских гранда
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Далот дал согласие на переход в «Рому» 1
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Триппьера
00:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай 4
00:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
Все новости
Рекомендуем