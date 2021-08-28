Гвардиола: «Удаление изменило игру»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментариями по случаю очередной разгромной домашней победы в Премьер-лиге.

«Горожане» не заметили «Арсенал», отгрузив команде Микеля Артеты 5 безответных мячей на «Этихаде».

«Смогли отличиться дебютным взятием ворот, не заслуживая этого. Удаление в составе гостей сильно изменило игру. Хороший для нас день, замечательная атмосфера», - приводит слова испанского менеджера клубный «Твиттер».

Хосеп Гвардиола остался доволен Ферраном Торресом, который выполнял функции «ложной девятки»: «Он двигается как лучшие оттянутые нападающие. Очень грамотные перемещения».

У «Манчестер Сити» после трёх стартовых туров 6 очков в активе.