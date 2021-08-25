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Премьер-лига

Фердинанд – фанатам «Арсенала»: «На вашем месте был бы доволен местом в топ-10»

25 Августа 2021 • 20:23 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30
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Британский футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением касаемо перспектив «Арсенала» в текущем сезоне.

«На месте фанатов «канониров» был бы доволен финишем команды в топ-10 чемпионата. Предполагаю, что клуб завершит кампанию где-то на девятой позиции. А где же они сейчас... На 19-м!

«Брайтон» прямо сейчас разнесёт «Арсенал». Этот соперник вам не по зубам!

Кто-то по-прежнему думает, что это та же команда, когда у неё спонсором был O2. «Чайки» дадут вам прикурить», - сказал Фердинанд в эфире собственного канала в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рио Фердинанд Брайтон
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Комментарии (1)
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LMI
25 Августа 2021 в 20:54
Ой. Да без твоей рожи разберемся, эксперт ....
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