Фердинанд – фанатам «Арсенала»: «На вашем месте был бы доволен местом в топ-10»

Британский футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением касаемо перспектив «Арсенала» в текущем сезоне.

«На месте фанатов «канониров» был бы доволен финишем команды в топ-10 чемпионата. Предполагаю, что клуб завершит кампанию где-то на девятой позиции. А где же они сейчас... На 19-м!

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Кто-то по-прежнему думает, что это та же команда, когда у неё спонсором был O2. «Чайки» дадут вам прикурить», - сказал Фердинанд в эфире собственного канала в YouTube.