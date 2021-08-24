«Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть лондонский клуб в это трансферное окно, передаёт The Independent. По данным источника, руководство «канониров» готово рассмотреть предложения других команд по поводу трансфера габонца.

Сообщается, что «Арсенал» готов расстаться с капитаном до конца этого лета. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Интер».

Напомним, что Обамеянг стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд. За это время он сыграл 149 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2023 года.