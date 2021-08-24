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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом

24 Августа 2021 • 14:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.50
28.08 14:30
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть лондонский клуб в это трансферное окно, передаёт The Independent. По данным источника, руководство «канониров» готово рассмотреть предложения других команд по поводу трансфера габонца.

Сообщается, что «Арсенал» готов расстаться с капитаном до конца этого лета. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Интер».

Напомним, что Обамеянг стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд. За это время он сыграл 149 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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