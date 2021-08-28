«Арсенал» проиграл три стартовых матча АПЛ впервые за 67 лет

Совсем недавно завершился матч третьего тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на своем поле встречался с лондонским «Арсеналом». Поединок завершился разгромной победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 5:0.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaJoe, «канониры» потерпели три подряд поражения на старте АПЛ впервые с сезона-1954/1955.

После трех туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают последнее место в таблице с катастрофической разницей мячей - 0:9.

Следующий матч «Арсенал» сыграет на своем поле с «Норвичем». Встреча состоится 11 сентября.