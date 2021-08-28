Гвардиола – о срыве трансферов Кейна и Роналду: «Я более чем доволен нынешним подбором игроков»

Вчера Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», хотя его трансфер в течение нескольких дней пытался оформить «Манчестер Сити». Но, «горожане» вслед за Гарри Кейном не смогли договориться и с португальским форвардом.

Накануне встречи с «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги у наставника Хосепа Гвардиолы спросили, что он думает насчет неосуществившихся переходов. Испанский специалист ответил, что не видит в этом ничего страшного. «Я более чем доволен нынешним подбором исполнителей. Я верю в своих ребят», - цитирует главного тренера «Сити» британское издание The Sun.

Напомним, что летом действующий чемпион АПЛ усилился только лишь полузащитником Джеком Грилишем.