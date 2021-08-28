Порох отсырел: «Арсенал» не может забить вот уже три матча в АПЛ

Лондонский «Арсенал» выдал просто кошмарный старт сезона.

Поражение со счётом 0:5 в поединке третьего тура Премьер-лиги продлило безуспешную серию «канониров». Мало того, что команда Микеля Артеты ещё не набрала ни одного очка в трёх стартовых матчах, так она ещё и не разу не смогла забить за 270 с лишним игровых минут.

Из четырёх английских профессиональных дивизионов, объединяющих 92 команды, лишь один клуб, который провёл не менее трёх матчей, способен «похвастаться» такой же провальной игрой у ворот соперников – «Шрусбери Таун».