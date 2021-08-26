Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 277 Комментарии
Премьер-лига

В Португалии сообщили, что трансфер Роналду осуществлён молния

26 Августа 2021 • 16:33 Комментировать (6)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

По всей видимости, «Манчестер Сити» и «Ювентус» достигли договорённости по трансферу Криштиану Роналду.

Буквально несколько минут назад португальский журналист Гонсалу Лопеш написал у себя в «Твиттере», что переход Криштиану уже свершился. О деталях сделки пока не сообщается, но ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» намерен обменять кого-то из своих игроков на обладателя пяти «Золотых мячей».

К тому же, Жорже Мендеш был замечен на выходе офиса «Ювентуса», направляясь в сторону аэропорта.

Также итальянские СМИ уверяли, что в подписании Роналду лично заинтересован Хосеп Гвардиола. Нападающий сборной Португалии тоже изъявил желание присоединиться к действующему чемпиону английской Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Snk6565
26 Августа 2021 в 17:33
Крайне интересна реакция болел при его появлении на Олд Траффорд))))
White_Shark
26 Августа 2021 в 17:09
Аналогично с переходом Месси в ПСЖ. Если всё так, то Ман Сити уже пошёл штамповать футболки с фамилией Роналду. И потом объявят о переходе и такие - мы продали 2 миллиарда футболок за 1 день, как неожиданно))
ARTUR
26 Августа 2021 в 16:49
да ну на фиг ))) умора , уж лучше бы в псж
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 16:54
Я тоже думаю, что Месси не случайно выбрал высокооплачиваемую зону комфорта, был уверен, что и Роналду отправится туда же. Кому-то конечно умора, а кому-то только почёт за принятие нового вызова.
Beorn_n
26 Августа 2021 в 17:22
Что все прощаемся?) Переезжаешь в раздел ЕФ АПЛ?)
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 17:29
Не. Во-первых слухи есть всего лишь слухи, а во-вторых как-то небезразличен Ювентус.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
16:23 · Англия. Премьер-лига
В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина 2 слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» близок к подписанию игрока сборной Португалии слухи
15:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер заинтересован в подписании Райса
15:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер отказался переходить в «Атлетико» 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» договорился о переходе Корне
15:07 · Англия. Премьер-лига
Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша 1 слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Зума отправился на медосмотр в «Вест Хэме»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: «Челси» - фаворит текущего розыгрыша АПЛ»
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересно приглашение Маккенни
14:25 · Англия. Премьер-лига
Продажа Стерлинга может открыть дорогу Роналду в «Манчестер Сити» 7
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит Лапорта и Бернарду взамен на Роналду 1 слухи
13:54 · Англия. Премьер-лига
Мактоминей перенес операцию из-за травмы паховой области
13:20 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не сомневаются, что подпишут Кунде
13:01 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы попытаемся обыграть «Манчестер Сити» 3
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» презентовал третий комплект формы фото
Все новости
Рекомендуем
 