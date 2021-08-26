По всей видимости, «Манчестер Сити» и «Ювентус» достигли договорённости по трансферу Криштиану Роналду.

Буквально несколько минут назад португальский журналист Гонсалу Лопеш написал у себя в «Твиттере», что переход Криштиану уже свершился. О деталях сделки пока не сообщается, но ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» намерен обменять кого-то из своих игроков на обладателя пяти «Золотых мячей».

К тому же, Жорже Мендеш был замечен на выходе офиса «Ювентуса», направляясь в сторону аэропорта.

Также итальянские СМИ уверяли, что в подписании Роналду лично заинтересован Хосеп Гвардиола. Нападающий сборной Португалии тоже изъявил желание присоединиться к действующему чемпиону английской Премьер-лиги.