Три пропущенных гола за тайм, удаление Джаки: «Арсенал» терпит крах в матче с «Манчестер Сити»

В настоящую катастрофу превращается для лондонского «Арсенала» поединок третьего тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». После первого тайма «канониры» проигрывают на «Этихаде» с разгромным счетом 0:3. Голами в составе хозяев поля отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэль Жезус.

Ситуация для подопечных Микеля Артеты ухудшается тем, что на 35-й минуте был удален с поля полузащитник Гранит Джака. Швейцарец получил красную карточку за грубейший подкат против Жоау Канселу.

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