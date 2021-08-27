Невилл: «Рубен Диаш – самый ценный игрок «Манчестер Сити»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» сделал комплимент португальскому защитнику «Манчестер Сити» Рубену Диашу.

Накануне 24-летний центрбек «горожан» был признан лучшим защитником прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

«Он ещё так молод, но уже играет определяющую роль в команде Хосепа Гвардиолы. Диаш – большой талант, который внушает спокойствие во всех своих партнёров. За последнее время он стал самым ценным игроком «Сити», - приводит слова Гари Невилла официальный сайт УЕФА.

В рейтинге лучших оборонцев Лиги чемпионов португальскому легионеру «горожан» удалось обойти Сесара Аспиликуэту и Антонио Рюдигера, представляющих «Челси».