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Премьер-лига

«Манчестер Сити» предлагал в обмен на Кейна пять разных игроков

26 Августа 2021 • 18:19 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

После того, как Гарри Кейн объявил, что остается в «Тоттенхэме» еще на год, начали появляться детали переговоров между лондонцами и «Манчестер Сити».

По информации британского издания The Mirror, руководство «горожан» пыталось обменять нападающего на одного из своих игроков. «Тоттенхэму» предлагали заполучить Бернарду Силву, Габриеля Жезуса, Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта или же Рияда Марез. Впрочем, сообщается, что некоторые футболисты сами отказывались ставать частью сделки, как, например, Бернарду.

Добавим, что после неудачи в подписании Кейна, «Манчестер Сити» активно пытается уладить все детали по переходу форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Rightsuresight
26 Августа 2021 в 19:43
Что за неуч написал это?
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