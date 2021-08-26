«Манчестер Сити» предлагал в обмен на Кейна пять разных игроков

После того, как Гарри Кейн объявил, что остается в «Тоттенхэме» еще на год, начали появляться детали переговоров между лондонцами и «Манчестер Сити».

По информации британского издания The Mirror, руководство «горожан» пыталось обменять нападающего на одного из своих игроков. «Тоттенхэму» предлагали заполучить Бернарду Силву, Габриеля Жезуса, Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта или же Рияда Марез. Впрочем, сообщается, что некоторые футболисты сами отказывались ставать частью сделки, как, например, Бернарду.

Добавим, что после неудачи в подписании Кейна, «Манчестер Сити» активно пытается уладить все детали по переходу форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.