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Премьер-лига

Конте может возглавить «Арсенал»

24 Августа 2021 • 15:46 Комментировать (4)
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.50
28.08 14:30
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Бывший тренер «Интера» Антонио Конте может сменить Микель Артету на посту главного тренера «Арсенала», передаёт The Telegraph. По данным источника, в случае увольнения Артеты итальянец будет одним из главных претендентов на эту должность.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» дало Артете пять матчей на исправление ситуации. В противном случае он будет уволен.

Напомним, что «Арсенал» сейчас находится на 19-м месте в АПЛ. У «канониров» ноль очков после двух матчей. В следующем туре команда отправится в гости к «Манчестер Сити».

Последним клубом Антонио Конте был «Интер», вместе с которым он стал чемпионом Италии. Ранее он также тренировал «Челси», сборную Италии и «Ювентус». 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Антонио Конте
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Slain
24 Августа 2021 в 18:22
Не, не пойдет он в такие условия.
ARTUR
24 Августа 2021 в 16:27
было бы здорово )) столько топ тренеров в одной лиге )) ну а для арсов это как божья милость ))
LMI
24 Августа 2021 в 16:10
Фигня полнейшая. Никакого Конте и близко не будет. Возьмут очередного фантаста околофутбольного
Don sangre
24 Августа 2021 в 15:58
Ну если Конте придет - на игру Арсенала будет смотреть интересно. И плюс еще Конте заставит боссов арсенала расскашелится. Но в этом сезоне вряд ли. Хотя все может быть...
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