Конте может возглавить «Арсенал»

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте может сменить Микель Артету на посту главного тренера «Арсенала», передаёт The Telegraph. По данным источника, в случае увольнения Артеты итальянец будет одним из главных претендентов на эту должность.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» дало Артете пять матчей на исправление ситуации. В противном случае он будет уволен.

Напомним, что «Арсенал» сейчас находится на 19-м месте в АПЛ. У «канониров» ноль очков после двух матчей. В следующем туре команда отправится в гости к «Манчестер Сити».

Последним клубом Антонио Конте был «Интер», вместе с которым он стал чемпионом Италии. Ранее он также тренировал «Челси», сборную Италии и «Ювентус».