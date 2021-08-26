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Премьер-лига

Гвардиола хочет сохранить Жезуса в «Манчестер Сити»

26 Августа 2021 • 08:53 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен сохранить нападающего Габриэля Жезуса в клубе, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, в окружении бразильца также все убеждены, что игрок останется.

Ранее сообщалось, что Жезус может стать частью сделки по переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», однако Романо опроверг эту информацию. 

Напомним, что Жезус стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл два матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Габриэль Жезус
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