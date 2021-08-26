Гвардиола хочет сохранить Жезуса в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен сохранить нападающего Габриэля Жезуса в клубе, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, в окружении бразильца также все убеждены, что игрок останется.

Ранее сообщалось, что Жезус может стать частью сделки по переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Сити», однако Романо опроверг эту информацию.

Напомним, что Жезус стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл два матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.