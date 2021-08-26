Бенжамин Менди обвиняется в насилии – «Манчестер Сити» отстранил игрока

На своем официальном сайте «Манчестер Сити» сообщил, что французский защитник Бенжамин Менди отстранен от команды. Игроку приписывают обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

Клуб заверил, что Менди не будет находиться вместе с коллективом, пока не завершится расследование полиции. Органы правоохранительной системы откроют дело по четырем случаям потенциального сексуального насилия – на футболиста написали заявления сразу несколько девушек старше 16 лет.

Предполагается, что преступления были совершены в период с октября прошлого года по август 2021. «Манчестер Сити» отказался комментировать ситуацию, представители «горожан» собираются дождаться более детальной информации.