Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 311 Комментарии
Премьер-лига

Бенжамин Менди обвиняется в насилии – «Манчестер Сити» отстранил игрока

26 Августа 2021 • 19:14 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

На своем официальном сайте «Манчестер Сити» сообщил, что французский защитник Бенжамин Менди отстранен от команды. Игроку приписывают обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

Клуб заверил, что Менди не будет находиться вместе с коллективом, пока не завершится расследование полиции. Органы правоохранительной системы откроют дело по четырем случаям потенциального сексуального насилия – на футболиста написали заявления сразу несколько девушек старше 16 лет.

Предполагается, что преступления были совершены в период с октября прошлого года по август 2021. «Манчестер Сити» отказался комментировать ситуацию, представители «горожан» собираются дождаться более детальной информации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамин Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Августа 2021 в 19:32
маньячило просто
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» в 2023 году
19:14 · Англия. Премьер-лига
Бенжамин Менди обвиняется в насилии – «Манчестер Сити» отстранил игрока 1
19:13 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 августа 2021
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» поборется с «Севильей» за Ботмана
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал в обмен на Кейна пять разных игроков 1
18:04 · Англия. Премьер-лига
Кунде обойдётся «Челси» в 55 миллионов
18:02 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 августа 2021
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отказался отпускать Адама Траоре в «Тоттенхэм»
16:23 · Англия. Премьер-лига
В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина 2 слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» близок к подписанию игрока сборной Португалии слухи
15:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер заинтересован в подписании Райса
15:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер отказался переходить в «Атлетико» 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» договорился о переходе Корне
15:07 · Англия. Премьер-лига
Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша 1 слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Зума отправился на медосмотр в «Вест Хэме»
Все новости
Рекомендуем
 