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Премьер-лига

«Манчестер Сити» предложит Лапорта и Бернарду взамен на Роналду слухи

26 Августа 2021 • 14:21 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Вчера различные авторитетные источники сообщали, что «Манчестер Сити» все-таки начал переговоры с «Ювентусом» по поводу перехода Криштиану Роналду. «Горожане» вышли на португальца с предложением подписать контракт на два года, а с итальянским клубом пытались договориться насчет финансовых деталей сделки.

Напомним, что англичане не намерены платить 30 миллионов евро за Роналду. Впрочем, они предлагали «Ювентусу» обмен на Габриеля Жезуса. Но, такой вариант развития событий заблокировал наставник Хосеп Гвардиола, который не хочет отпускать бразильца.

Правда, испанский специалист готов расстаться с Эмериком Лапортом и Бернарду Силвой, передает The Mirror. Оба футболиста в начале лета изъявили свое желание покинуть команду.

Силва, к слову, ранее отказался ставать частью сделки по Гарри Кейну. Приоритетом напарника Криштиану по сборной был мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
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