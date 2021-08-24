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Премьер-лига

Бернарду Силва не хочет переходить в «Милан»

24 Августа 2021 • 15:35 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.50
28.08 14:30
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Полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы не будет в «Милане», передаёт Goal. По данным источника, португалец не хочет переходить в чемпионат Италии.

Сообщается, что клубы договорились между собой, однако сам игрок отказался от перехода. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Силва хочет покинуть клуб. Кроме «Милана», на португальца также претендуют «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Напомним, что Силва перешел в «Манчестер Сити» из «Мионако» в 2017 году за 50 миллионов евро. За это время он сыграл 203 матча, в которых забил 35 голов и отдал 44 результативных передач. Его контракт с клубом действует до середины 2025 года.

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Милан Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2021
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