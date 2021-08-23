Нас ждёт первая отставка в чемпионате Англии: Быть учеником Гвардиолы мало

Лондонский «Арсенал» продолжает расстраивать своих болельщиков. На старте нового сезона Премьер-лиги «канониры» проиграли дважды, не сумев ни разу забить. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем наставника лондонцев Микеля Артеты.

Когда полтора года назад «Арсенал» решил доверить команду Микелю Артете, это было воспринято с удивлением. «Канониры» под руководством Унаи Эмери выглядели командой, нуждающейся в тренере, который сможет выстроить игру, наладить дисциплину. Вместо этого был приглашён испанец, весь опыт которого заключался лишь в помощи Хосепу Гвардиоле. Да, сообщалось, что Пеп иногда позволял своему ассистенту давать установки и даже как-то дал ему возможность руководить игрой в каком-то малозначимом матче, и всё же назначение Артеты выглядело чрезмерным риском.

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Сейчас кажется, что риск себя не оправдал. По итогам прошлого чемпионата «Арсенал» впервые за долгие годы не попал в еврокубки вовсе, пропустив вперёд не только «Тоттенхэм», но даже «Вест Хэм». Статистики видели какую-то динамику в действиях подопечных Артеты во второй половине сезона и предсказывали прогресс у «канониров». Однако новый сезон начался так, что хуже не придумаешь. Сначала лондонцы умудрились проиграть дебютанту Премьер-лиги «Брентфорду» 0:2, а потом с таким же счётом уступили и «Челси».

Хуже всего для «Арсенала» тот факт, что оба поражения были абсолютно по делу. В первом туре заряженный «Брентфорд» просто на желании забодал и перебегал соперника. Во втором матче «Челси», наоборот, не включая оборотов, почти пешком разобрался с «Арсеналом». Даже непонятно, что хуже – быть слабее «наскипидаренного» новичка или не иметь шансов против равного по статусу соперника, которому даже не пришлось включать скорости.

Конечно, можно сделать скидку на то, что «Арсенал» в первых матчах не имел оптимального состава. Кто-то травмирован, кто-то только-только восстанавливается, кто-то только пришёл. Однако больше пугает отсутствие мысли в игре «канониров». Ни против «Брентфорда», ни против «Челси» подопечные Артеты не показали даже каких-то задумок. Хуже «Арсенала» выглядит пока только «Норвич», но ему это простительно.

«Канониры» при Артете потратили на трансферы более 200 миллионов евро – довольно приличная сумма, но пока не видно, зачем они были потрачены. Кого в нынешнем составе «канониров» можно назвать звездой? Кто по текущему (не потенциальному) уровню соответствует уровню Лиги чемпионов? Пожалуй, никто. Это «Арсенал» готов выложить за Бена Уайта 58,5 миллиона евро, в то время как «МЮ» и «Ливерпуль» берут Варана и Конате дешевле.

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Кажется, что «Арсенал» находится примерно в той же позиции, что и полтора года назад. Время Артеты выглядит абсолютно потерянным, и чем дольше он будет оставаться у руля «канониров», тем больше будет отставание команды от топ-клубов Англии. «Арсеналу» нужен опытный специалист, а не тот, который учился каким-то премудростям у Гвардиолы и строит в голове идеальный футбол. «Канонирам» сейчас не помешала бы довольно простая игра, но которая стала бы давать результат. «Арсеналу» надо просто начать побеждать, стабильно брать очки. В конце концов по составу команда точно может входить в топ-6, ведь потенциально состав довольно неплохой.

Что касается Артеты, то ему не мешало бы набрать опыта в команде попроще. В родной Испании есть множество клубов, где можно было бы в более тепличных условиях потренироваться., Вместо того чтобы вернуть «Арсенал» из среднего клуба на топ-уровень, Артета пока что тянет его вниз.

Андрей Центров