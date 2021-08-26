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Премьер-лига

Продажа Стерлинга может открыть дорогу Роналду в «Манчестер Сити»

26 Августа 2021 • 14:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Чемпионы Англии станут ближе к подписанию Криштиану Роналду, если смогут найти новый клуб для Рахима Стерлинга.

Как сообщает издание La Gazetta dello Sport, 26-летний английский форвард «горожан» способен повлиять на будущее КриРо. В случае, если «Манчестер Сити» сможет найти новый клуб для Рахима Стерлинга, тогда «шейхи» смогут позволить себе сделку по приглашению в состав Роналду.

Отметим, что речь об обмене не идёт, ведь «Ювентус» рассчитывает заработать на продаже португальского голеадора по меньшей мере 25 миллионов евро.

Вероятным работодателем для Стерлинга может стать «Барселона».

Ранее сообщалось, что манчестерцы готовы платить Криштиану 15 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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