«Реал» проявляет интерес к Лапорту

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может вернуться в чемпионат Испании, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что к игроку проявляет интерес мадридский «Реал».

Лапорт потерял место в основном составе «Сити», и теперь намерен сменить команду. По данным источника, защитник готов рассмотреть предложение «Реала», так как хотел бы вернуться в Испанию.

Напомним, что Лапорт стал игроком «Манчестер Сити» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» за 65 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить защитника за 60 миллионов евро.