Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 183 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Реал» проявляет интерес к Лапорту

23 Августа 2021 • 16:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.28 5.70 10.50
28.08 14:30
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может вернуться в чемпионат Испании, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что к игроку проявляет интерес мадридский «Реал».

Лапорт потерял место в основном составе «Сити», и теперь намерен сменить команду. По данным источника, защитник готов рассмотреть предложение «Реала», так как хотел бы вернуться в Испанию.

Напомним, что Лапорт стал игроком «Манчестер Сити» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» за 65 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить защитника за 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эмерик Лапорт Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Августа
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Арсенала»
18:35 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» возобновил интерес к Камавинга
18:12 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро: «Месси хотел меня видеть в «Барселоне»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Фил Джонс готов продолжить карьеру в Чемпионшипе 1
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» проявляет интерес к Лапорту
16:16 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Сейчас нам нужно держаться вместе» 1
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет интерес к Траоре
15:21 · Англия. Премьер-лига
Райс не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом»
12:48 · Англия. Премьер-лига
​Крауч защитил Леви в ситуации с Кейном и привёл свой пример
11:58 · Англия. Премьер-лига
​Погба: «Предпочитаю выиграть АПЛ, а не ставить рекорды»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» заблокировали автомобиль Артеты видео
10:56 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» и «Челси» договорились по трансферу Зума, но возникла новая проблема слухи
10:43 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» анонсировал открытие статуй Компани и Давида Сильвы
08:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» предпримет ещё одну попытку заполучить Кейна 1 слухи
00:51 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы должны принять вызов» 4
Все новости
Рекомендуем
 