​«Манчестер Сити» анонсировал открытие статуй Компани и Давида Сильвы

На официальном сайте «Манчестер Сити» сообщается о скором установлении около «Этихад Стэдиум» статуй Венсана Компани и Давида Сильвы. Бельгиец и испанец долгие годы выступали за «горожан», став настоящими символами новой эпохи клуба. Открытие их статуй пройдёт в ближайшую субботу, 28 августа, перед матчем «Манчестер Сити» против «Арсенала».

В будущем около домашнего стадиона «Манчестер Сити» появится и статуя Серхио Агуэро, покинувшего клуб по завершению прошлого сезона после десяти лет выступлений. Статуя Агуэро будет открыта в 2022 календарном году.

Отметим, что «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.