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Премьер-лига

Гвардиола: «У Артеты не та команда, о которой он мечтал»

28 Августа 2021 • 18:39 Комментировать (1)
Манчестер Сити
5:0
Арсенал
окончен

Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно не лучших результатов «Арсенала», возглавляемого его экс-ассистентом Микелем Артетой.

«Мы с Артетой сотрудничали в течение двух или трёх лет, и я успел многому у него научиться. Проблема в том, что от него требуют результата здесь и сейчас. У него определённо не та команда, о которой он мечтал. У них порядка семи или даже восьми травмированных. Это ключевые игроки, которые так им необходимы.

Являюсь фанатом тренерского таланта Артеты и не сомневаюсь, что если он получит доверие руководства, то сможет добиться с командой успеха. У него много работы», - приводит слова коуча «Манчестер Сити» BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
28 Августа 2021 в 18:57
Ай-яй-яй - не та команда, не мечта
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окончен Манчестер Сити 5:0 Арсенал 1.28 6 12
окончен Брайтон 0:2 Эвертон 2.35 3.25 3.15
окончен Астон Вилла 1:1 Брентфорд 2 3.65 3.7
окончен Норвич 1:2 Лестер 4.7 3.3 1.9
окончен Ньюкасл 2:2 Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
окончен Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
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