Гвардиола: «У Артеты не та команда, о которой он мечтал»

Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно не лучших результатов «Арсенала», возглавляемого его экс-ассистентом Микелем Артетой.

«Мы с Артетой сотрудничали в течение двух или трёх лет, и я успел многому у него научиться. Проблема в том, что от него требуют результата здесь и сейчас. У него определённо не та команда, о которой он мечтал. У них порядка семи или даже восьми травмированных. Это ключевые игроки, которые так им необходимы.

Являюсь фанатом тренерского таланта Артеты и не сомневаюсь, что если он получит доверие руководства, то сможет добиться с командой успеха. У него много работы», - приводит слова коуча «Манчестер Сити» BT Sport.