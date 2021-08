После перехода Джаки в «Арсенал», никто в АПЛ не удалялся с поля чаще, чем швейцарец

Сейчас проходит поединок между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. После первого тайма «горожане» уверенно лидируют в счете, играя в большинстве – красную карточку в составе «канониров» получил Гранит Джака.

Примечательно, что с момента дебютного матча швейцарца за «Арсенал», никто в АПЛ не был удален с поля чаще, чем сам Джака. Начиная с сезона 2016/17, полузащитник четырежды оставлял свою команду в меньшинстве. Столько же у Фернандиньо и Давида Луиса.

Стоит отметить, что в начале лета лондонцы пытались избавиться от игрока, а ним интересовалась итальянская «Рома». Но, выступления Джаки на чемпионате Европы убедили руководство клуба подписать с ним новый контракт.

No player has received more red cards (4) than Granit Xhaka since making his Premier League debut for Arsenal at the start of the 2016/17 season.



Heading for an early shower. pic.twitter.com/VDXLoEmGIH