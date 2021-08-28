«Манчестер Сити» - третья команда в истории АПЛ, сумевшая забить 10 голов в двух стартовых домашних матчах

Только что завершилась встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» в рамках английской Премьер-лиги. Лондонцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:5, проиграв «горожанам» в девятый раз подряд во внутреннем чемпионате.

К тому же, эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы повторить один из рекордов АПЛ. «Сити» стал третьей командой в истории лиги, которой удавалось достичь отметки в десять забитых голов еще в двух стартовых домашних матчах розыгрыша, об этом свидетельствует статистический портал Opta.

Ранее подобный старт демонстрировал «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2011/12, а также сам лондонский «Арсеналу» в сезоне 2010/11.