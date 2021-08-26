«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа близок к переходу в один из лондонских клубов, передаёт Express Sport. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что руководство «канониров» хочет усилить полузащиту команды, и Ауа является одним из приоритетных вариантов на эту позицию. «Тоттенхэм» также интересуется игроком, но помимо него, «шпоры» следят за полузащитником «Милана» Франком Кесси и полузащитником «Ювентусом» Уэстоном Маккенни.

Напомним, что Ауа является воспитанником «Лиона». Его контракт с французским клубом действует до 2023 года.