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Премьер-лига

Два клуба АПЛ достигли исторических показателей после трёх туров первенства

29 Августа 2021 • 18:41 Комментировать (1)
Манчестер Сити
5:0
Арсенал
окончен

Два клуба английской Премьер-лиги достигли исторических для себя результатов после трёх туров первенства. Речь идёт об «Арсенале» и «Тоттенхэме».

«Канониры» проиграли во всех трёх стартовых поединках и ушли на матчи национальных сборных, занимая последнюю строку в турнирной таблице впервые в истории лиги.

Что же касается «шпор», то подопечные Нуну Санту сегодня минимально одолели «Уотфорд» 1:0, и набрали девять из девяти возможных зачётных баллов, став лидерами чемпионата, чего ранее никогда не происходило.

Четвертый тур АПЛ пройдёт уже после паузы на матчи национальных сборных - 11-13 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уотфорд Арсенал Лондон Нуну Санту
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
29 Августа 2021 в 19:25
Арсенал уничтожен. Команда в коме. Как оказалось мы подошли к чемпионату совершенно не готовыми, или попросту говоря - без команды. Насколько все трагично будет видно в конце. Но на данный момент Арсенала не существует
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окончен Бёрнли 1:1 Лидс
окончен Тоттенхэм 1:0 Уотфорд 1.45 4.4 7.7
окончен Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед 5 3.5 1.8
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