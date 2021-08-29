Два клуба АПЛ достигли исторических показателей после трёх туров первенства

Два клуба английской Премьер-лиги достигли исторических для себя результатов после трёх туров первенства. Речь идёт об «Арсенале» и «Тоттенхэме».

«Канониры» проиграли во всех трёх стартовых поединках и ушли на матчи национальных сборных, занимая последнюю строку в турнирной таблице впервые в истории лиги.

Что же касается «шпор», то подопечные Нуну Санту сегодня минимально одолели «Уотфорд» 1:0, и набрали девять из девяти возможных зачётных баллов, став лидерами чемпионата, чего ранее никогда не происходило.

Четвертый тур АПЛ пройдёт уже после паузы на матчи национальных сборных - 11-13 сентября.