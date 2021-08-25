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Премьер-лига

Сразу два испанских клуба хотят арендовать Бернарду Силву

25 Августа 2021 • 09:46 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт 90min. По данным источника, интерес к португальцу проявляют «Барселона» и «Атлетико».

Оба клуба хотят арендовать Силву с последующим правом выкупа, что может не устроить руководство «Манчестер Сити», которое хочет сразу продать игрока. Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендует «Милан», однако сам футболист отказался переезжать в Италию.

Напомним, что Силва стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из «Монако» за 50 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
25 Августа 2021 в 10:39
зря его так, аукнется потом будут сожалеть...
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