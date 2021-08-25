Сразу два испанских клуба хотят арендовать Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт 90min. По данным источника, интерес к португальцу проявляют «Барселона» и «Атлетико».

Оба клуба хотят арендовать Силву с последующим правом выкупа, что может не устроить руководство «Манчестер Сити», которое хочет сразу продать игрока. Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендует «Милан», однако сам футболист отказался переезжать в Италию.

Напомним, что Силва стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из «Монако» за 50 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 2025 года.