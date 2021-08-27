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Премьер-лига

Агенты Ляказетта ищут французу новый клуб

27 Августа 2021 • 09:28 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Агенты, ведущие дела Александра Ляказетта, предлагали услуги нападающего большинству европейских грандов.

По информации Get French Football News, 30-летний форвард «Арсенала» недоволен своим положением в английском клубе. В связи с этим агентство Score Agencies, ведущее его дела, активно предлагало услуги нападающего большинству топовых клубов Европы в течение последних двух недель.

Однако на рынке так и не нашлось клуба, заинтересованного в услугах Ляказетта и готового осуществить полноценный трансфер страйкера «Арсенала», тогда как вариант с арендой не устраивает самих лондонцев.

В рамках прошлого розыгрыша АПЛ Александр Ляказетт отличился за «канониров» 13 мячами в 31 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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