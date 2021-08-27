Агенты Ляказетта ищут французу новый клуб

Агенты, ведущие дела Александра Ляказетта, предлагали услуги нападающего большинству европейских грандов.

По информации Get French Football News, 30-летний форвард «Арсенала» недоволен своим положением в английском клубе. В связи с этим агентство Score Agencies, ведущее его дела, активно предлагало услуги нападающего большинству топовых клубов Европы в течение последних двух недель.

Однако на рынке так и не нашлось клуба, заинтересованного в услугах Ляказетта и готового осуществить полноценный трансфер страйкера «Арсенала», тогда как вариант с арендой не устраивает самих лондонцев.

В рамках прошлого розыгрыша АПЛ Александр Ляказетт отличился за «канониров» 13 мячами в 31 поединке.