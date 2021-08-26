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Артета: «Мы попытаемся обыграть «Манчестер Сити»

26 Августа 2021 • 13:01 Комментировать (2)
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу предстоящего матча с «Манчестер Сити» в рамках третьего тура АПЛ.

«Выигрывать всегда приятно. Уверен, что эта победа (в Кубке лиги - Прим. ред.) поможет нам, и теперь мы поедем в Манчестер, чтобы попытаться выиграть там. Нам всем нравится играть при болельщиках, и мы благодарны за ту поддержку, которую они оказывают нам. Сейчас мы попытаемся восстановиться морально и физически, а позже начнём готовиться к игре с «Манчестер Сити», - цитирует наставника пресс-служба «канониров».

Напомним, что после двух стартовых туров АПЛ «Арсенал» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
RedMonk
26 Августа 2021 в 14:33
попытка не пытка
LMI
26 Августа 2021 в 13:21
Смешно. Мы уже попробовали обыграть Челси
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