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Премьер-лига

«Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов евро в год

26 Августа 2021 • 09:44 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае возможного трансфера в «Манчестер Сити», передаёт журналист Джанлука Ди Марцио. По данным источника, чемпионы Англии готовы платить португальцу 15 миллионов евро в год.

Сообщается, что стороны могут подписать контракт на два года, однако переговоры пока далеки от завершения. «Манчестер Сити» по-прежнему не намерен платить требуемые «Ювентусом» 25-30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в туринский клуб может отправиться Габриэль Жезус, но главный тренер Хосеп Гвардиола решил сохранить нападающего.

Напомним, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Ювентус». Ранее сообщалось, что нападающий намерен перейти в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 10:05
Скорее бы уже захлопнулось трансферное окно иначе этих уток так и будут гонять туда-сюда до посинения.
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