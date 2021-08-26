«Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае возможного трансфера в «Манчестер Сити», передаёт журналист Джанлука Ди Марцио. По данным источника, чемпионы Англии готовы платить португальцу 15 миллионов евро в год.

Сообщается, что стороны могут подписать контракт на два года, однако переговоры пока далеки от завершения. «Манчестер Сити» по-прежнему не намерен платить требуемые «Ювентусом» 25-30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в туринский клуб может отправиться Габриэль Жезус, но главный тренер Хосеп Гвардиола решил сохранить нападающего.

Напомним, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Ювентус». Ранее сообщалось, что нападающий намерен перейти в «Манчестер Сити».