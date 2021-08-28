Озил поддержал «Арсенал» после очередного поражения

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил, нынче выступающий за «Фенербахче», поддержал своих экс-одноклубников.
32-летний немецкий футболист опубликовал в «Твиттере» пост в поддержку «канониров». Игрок написал: «Верьте в процесс».
Trust the process— Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 28, 2021
Примечательно, что эту фразу часто использует менеджер лондонцев Микель Артета. Также она нередко мелькает в публикациях в соцсетях «Арсенала».
Напомним, что Месут Озил в январе нынешнего года расстался с «пушкарями» и получил статус свободного агента, после чего обзавелся работой в Стамбуле.