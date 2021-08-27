«Манчестер Сити» не отпустит Жезуса в «ПСЖ»

Сильнейший клуб Англии по итогам прошлого сезона не собирается продавать текущим летом Габриэля Жезуса.

«Пари Сен-Жермен» в свете вероятного ухода из команды Килиана Мбаппе начал поиски нового центрфорварда. Одним из претендентов на переход в стан парижан, по сведениям Globo Esporte, являлся Габриэль Жезус. Но «Манчестер Сити» будет отклонять любые предложения «ПСЖ» по своему бразильскому игроку.

Ранее «горожане» заявили, что не рассматривают возможность обмена Жезуса на Роналду.

К слову, 24-летний бразилец является единственным из номинальных форвардов в команде Хосепа Гвардиолы после ухода Куна Агуэро. В прошлом сезоне Жезус отличился 14 мячами в 42 поединках во всех турнирах.