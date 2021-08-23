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Англия. Премьер-лига

«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Арсенала»

23 Августа 2021 • 19:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.28 5.70 10.50
28.08 14:30
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к возвращению в Серию А, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, уругваец в ближайшее время станет игроком «Фиорентины».

Интерес к Торрейре также проявлял немецкий «Айнтрахт», однако сам игрок выразил желание вернуться в Италию, где он раньше играл за «Сампдорию». Сообщается, что «Фиорентина» готова взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа.

Напомним, что Торрейра стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Сампдории» за почти 29 млн евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Атлетико», вместе с которым стал чемпионом Испании.

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Фиорентина Арсенал Лондон Лукас Торрейра Трансферы футбола - лето 2021
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