«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт на 2 года – в обратном направлении отправится Жезус

По всей видимости, «Манчестер Сити» и «Ювентус» уладили все проблемы касательно потенциального перехода Криштиану Роналду. Сообщалось, что английский клуб не желает платить указанную сумму за португальца, а также указывал на ряд других финансовых деталей.

Но, кажись, стороны нашли компромисс. Итальянский журналист Николо Скира в течение последнего часа делился инсайдами насчет прогресса в переговорах. Сначала он сообщил, что агент Криштиану приехал в офис «Ювентуса», а сейчас уверяет, что «Сити» уже предложил Роналду 2-летний контракт на требуемых условиях.

Более того, чтобы потянуть трансфер и зарплату португальца, «горожане» готовы расстаться с Габриэлем Жезусом, включив того в сделку.