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«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт на 2 года – в обратном направлении отправится Жезус

25 Августа 2021 • 23:42 Комментировать (3)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30
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По всей видимости, «Манчестер Сити» и «Ювентус» уладили все проблемы касательно потенциального перехода Криштиану Роналду. Сообщалось, что английский клуб не желает платить указанную сумму за португальца, а также указывал на ряд других финансовых деталей.

Но, кажись, стороны нашли компромисс. Итальянский журналист Николо Скира в течение последнего часа делился инсайдами насчет прогресса в переговорах. Сначала он сообщил, что агент Криштиану приехал в офис «Ювентуса», а сейчас уверяет, что «Сити» уже предложил Роналду 2-летний контракт на требуемых условиях.

Более того, чтобы потянуть трансфер и зарплату португальца, «горожане» готовы расстаться с Габриэлем Жезусом, включив того в сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
26 Августа 2021 в 00:52
Я был уверен, что увижу в этом клубе Месси, но никак не Роналду. Пока все эти инсайды видятся лишь очередной уткой.
Juve96
26 Августа 2021 в 00:44
и по рукам!
Vova52
26 Августа 2021 в 00:05
Xeropedia....
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