«Манчестер Сити» у себя на официальной странице в «Твиттере» анонсировал открытие статуй в честь Венсана Компани и Давида Сильвы около домашнего стадиона «Этихад Стэдиум». Таким образом, руководство клуба хочет отблагодарить футболистов за проведенные в команде года.

К тому же, «горожане» представили современный дизайн скульптур, возле которых сможет сфотографироваться любой желающий. Они появятся у входа на трибуны уже сегодня за несколько часов до начала матча против «Арсенала» в рамках АПЛ.

Стоит отметить, что Компани выступал за «Сити» в период с 2008 по 2019 год. Испанец же присоединился к команде в 2010 году, а покинул Манчестер прошлым летом, перейдя в «Реал Сосьедад».