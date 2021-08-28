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Премьер-лига

Возле стадиона «Манчестер Сити» будут возведены статуи Компани и Давида Сильвы фото

28 Августа 2021 • 10:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.28 6.00 12.00
Через 1 ч. 30 мин.

«Манчестер Сити» у себя на официальной странице в «Твиттере» анонсировал открытие статуй в честь Венсана Компани и Давида Сильвы около домашнего стадиона «Этихад Стэдиум». Таким образом, руководство клуба хочет отблагодарить футболистов за проведенные в команде года.

К тому же, «горожане» представили современный дизайн скульптур, возле которых сможет сфотографироваться любой желающий. Они появятся у входа на трибуны уже сегодня за несколько часов до начала матча против «Арсенала» в рамках АПЛ.

Стоит отметить, что Компани выступал за «Сити» в период с 2008 по 2019 год. Испанец же присоединился к команде в 2010 году, а покинул Манчестер прошлым летом, перейдя в «Реал Сосьедад».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Давид Сильва Венсан Компани
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