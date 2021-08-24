Гранит Джака подтвердил, что продлил контракт с «Арсеналом». Швейцарский полузащитник сделал соответствующую публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Дом там, где сердце. Очень рад продлить своё пребывание в «Арсенале», - написал Джака в последней публикации, задействовав смайлы.

28-летний Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года после перехода из мёнхенгладбахской «Боруссии». В 222 матчах за «канониров» полузащитник записал на свой счёт 13 голов и 20 результативных передач.

Ранее СМИ активно связывали Гранита Джаку с возможным переходом в итальянскую «Рому».