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Премьер-лига

«Арсенал» хочет расстаться с шестью игроками до конца трансферного окна

25 Августа 2021 • 11:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30
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«Арсенал» намерен расстаться с шестью игроками до конца трансферного окна, передаёт Express Sport. В данный список вошли Эйнсли Мейтленд-Найлз, Эктор Бельерин, Сеад Колашинац, Рейсс Нельсон, Лукас Торрейра и Эдди Нкетиа.

Команду также покинет Виллиан, который близок к возвращению в Бразилию, где подпишет контракт с «Коринтиансом». Лукас Торрейра в ближайшее время должен перейти в «Фиорентину» на правах аренды. По остальных игроках предложений пока нет.

Напомним, что этим летом состав «Арсенала» пополнили Мартин Эдегор, Аарон Рамсдейл, Нуну Тавареш, Бен Уайт и Альберт-Мбойо Локонга. Покинул команду полузащитник Джо Уиллок, который перешел в «Ньюкасл» за почти 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Виллиан Арсенал Лондон Эктор Бельерин Сеад Колашинац Рейсс Нельсон Лукас Торрейра Эйнсли Мейтленд-Найлз Эдди Нкетиа
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