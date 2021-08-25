«Арсенал» хочет расстаться с шестью игроками до конца трансферного окна

«Арсенал» намерен расстаться с шестью игроками до конца трансферного окна, передаёт Express Sport. В данный список вошли Эйнсли Мейтленд-Найлз, Эктор Бельерин, Сеад Колашинац, Рейсс Нельсон, Лукас Торрейра и Эдди Нкетиа.

Команду также покинет Виллиан, который близок к возвращению в Бразилию, где подпишет контракт с «Коринтиансом». Лукас Торрейра в ближайшее время должен перейти в «Фиорентину» на правах аренды. По остальных игроках предложений пока нет.

Напомним, что этим летом состав «Арсенала» пополнили Мартин Эдегор, Аарон Рамсдейл, Нуну Тавареш, Бен Уайт и Альберт-Мбойо Локонга. Покинул команду полузащитник Джо Уиллок, который перешел в «Ньюкасл» за почти 30 миллионов евро.