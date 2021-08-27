Де Брёйне не сыграет с «Арсеналом»

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет принять участия в предстоящем поединке против лондонского «Арсенала» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Об этом поведал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Де Брёйне пока не может играть. После встречи с «Тоттенхэмом» он испытывал боли в лодыжке. Из-за повреждения Кевин не примет участия в игре с «канонирами». Ему необходимо полностью восстановиться, чтобы набрать оптимальную форму. Пока он не готов на 100 процентов», - передает слова специалиста Talksport.

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в субботу, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.