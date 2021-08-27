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Премьер-лига

Де Брёйне не сыграет с «Арсеналом»

27 Августа 2021 • 08:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет принять участия в предстоящем поединке против лондонского «Арсенала» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Об этом поведал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Де Брёйне пока не может играть. После встречи с «Тоттенхэмом» он испытывал боли в лодыжке. Из-за повреждения Кевин не примет участия в игре с «канонирами». Ему необходимо полностью восстановиться, чтобы набрать оптимальную форму. Пока он не готов на 100 процентов», - передает слова специалиста Talksport.

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в субботу, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин де Брёйне
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