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Премьер-лига

Гвардиола выразил желание поработать со сборной

25 Августа 2021 • 22:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30
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Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что ему понадобится пауза после ухода из текущей должности.

«Следующая остановка для меня – работа со сборной, если представится такой шанс. Это будет новый вызов для меня.

Мне потребуется пауза после семи лет нахождения во главе «Манчестер Сити». Я должен взять время на отдых, посмотреть, что я могу почерпнуть у других своих коллег по цеху. Мне бы хотелось сыграть на чемпионате Европы, чемпионате мира», - приводит слова Гвардиолы Globo.

Напомним, что за спиной у 50-летнего испанского тактика есть опыт работы у руля «Барселоны» и «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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