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Премьер-лига

Артета: «Я готов изменить ситуацию»

28 Августа 2021 • 17:58 Комментировать (1)
Манчестер Сити
5:0
Арсенал
окончен

Микель Артета высказался на тему крупного поражения 0:5 в гостевом матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Первый мяч – самый обидный. Игра была под нашим контролем, всё развивалось именно так, как мы того хотели. Но мы не смогли заблокировать навес, и Гюндоган в одиночестве расстрелял ворота. Это основы.

В эпизоде со вторым голом имело место быть явное нарушение. Рефери должен был зафиксировать фол. Пропустив после удаления, мы осознали, чем всё закончится.

Я готов изменить ситуацию. Случилось много всего за последние три недели. Команда пребывает в затруднительном положении», - приводит слова Артеты клубная пресс-служба.

В трёх стартовых матчах АПЛ «канониры» пока не сумели отличиться ни одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Августа 2021 в 18:06
если только застрелится
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окончен Манчестер Сити 5:0 Арсенал 1.28 6 12
Идет 52 минута Брайтон 0:1 Эвертон 2.35 3.25 3.15
Идет 53 минута Астон Вилла 1:1 Брентфорд 2 3.65 3.7
Идет 50 минута Норвич 1:1 Лестер 4.3 3.5 1.9
Идет 51 минута Ньюкасл 0:0 Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
Идет 53 минута Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
28.08  19:30 Ливерпуль ... Челси 2.5 3.35 3
29.08  16:00 Бёрнли ... Лидс
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