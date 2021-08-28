Артета: «Я готов изменить ситуацию»

Микель Артета высказался на тему крупного поражения 0:5 в гостевом матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Первый мяч – самый обидный. Игра была под нашим контролем, всё развивалось именно так, как мы того хотели. Но мы не смогли заблокировать навес, и Гюндоган в одиночестве расстрелял ворота. Это основы.

В эпизоде со вторым голом имело место быть явное нарушение. Рефери должен был зафиксировать фол. Пропустив после удаления, мы осознали, чем всё закончится.

Я готов изменить ситуацию. Случилось много всего за последние три недели. Команда пребывает в затруднительном положении», - приводит слова Артеты клубная пресс-служба.

В трёх стартовых матчах АПЛ «канониры» пока не сумели отличиться ни одним голом.