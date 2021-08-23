«Арсенал» начал сезон с двух поражений со счётом 0:2 – от «Брентфорда» и «Челси». После второй неудачи некоторые фанаты «канониров» выразили своё недовольство главному тренеру. Судя по появившемуся в сети видео, группа людей заблокировала автомобиль Микеля Артеты и высказывала специалисту свои мысли по поводу результатов команды.

В следующем туре Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит провести гостевой поединок против «Манчестер Сити». Он пройдёт в субботу, 28 августа, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» занял восьмое место в Премьер-лиге и остался без билета в еврокубки.