Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» в 2023 году

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен расстаться со своим текущим клубом по завершению сезона 2022/23. Об этом рассказал сам специалист.

«Думаю, мне нужно будет остановиться. Я размышляю над тем, чтобы взять паузу, подвести итоги проделанной работы. Следующим этапом станет национальная сборная (Испании)», - сказал тренер в интервью ESPN Brasil.

Напомним, Хосеп Гвардиоа является тренером «Манчестер Сити» с 2016 года. Специалист добился многочисленных побед в чемпионате и кубках внутренней категории. В то же время, Лига чемпионов после ухода из «Барселоны» остаётся для испанца непокорной.