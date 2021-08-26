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Премьер-лига

Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» в 2023 году

26 Августа 2021 • 20:23 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
1.25 6.00 12.00
28.08 14:30

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен расстаться со своим текущим клубом по завершению сезона 2022/23. Об этом рассказал сам специалист.

«Думаю, мне нужно будет остановиться. Я размышляю над тем, чтобы взять паузу, подвести итоги проделанной работы. Следующим этапом станет национальная сборная (Испании)», - сказал тренер в интервью ESPN Brasil.

Напомним, Хосеп Гвардиоа является тренером «Манчестер Сити» с 2016 года. Специалист добился многочисленных побед в чемпионате и кубках внутренней категории. В то же время, Лига чемпионов после ухода из «Барселоны» остаётся для испанца непокорной.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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