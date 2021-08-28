Кошмар «канониров» без конца: «Манчестер Сити» раздавил «Арсенал», обыграв его 9-й раз подряд в АПЛ

В центральном матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал на «Этихаде» лондонский «Арсенал».

В первых двух турах «Ман Сити» и «Арсенал» на двоих потерпели три поражения из четырёх возможных. Два раза проиграли, естественно, «канониры», получившие по 0:2 от «Брентфорда» и «Челси». Манкунианский клуб, в свою очередь, сначала пострадал от «Тоттенхэма», но затем крупно разобрался с «Норвичем». В очной встрече «МС» и «Арсенала» фаворитизм был сто процентов на стороне «небесно-голубых», которые и в целом гораздо мощнее «красно-белых», и в личных встречах в чемпионате обыгрывали тех восемь раз подряд.

Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счёт на восьмой минуте. Жезус поймал заброс на правом фланге, отыгрался с Сильвой и навесил на дальнюю штангу, где Гюндоган продавил Чамберса, пробил головой, и мяч от руки Лено зашёл в сетку (1:0). Вскоре Гюндоган ударил «вторым этажом» на подаче с левого края, находясь уже возле другой штанги, – на сей раз Лено спас «канониров». Но если не забил Гюндоган во второй раз, то забил Ферран Торрес в первый раз. Манкунианцы разыграли штрафной в глубине, Сильва пронзил оборону лондонцев низкой диагональю, и Жезус легко замкнул левую штангу (2:0). Интересно, что Лапорт в начале эпизода отмахнулся от Чамберса, толкнув того рукой в лицо, но ВАР сказал, что это чистый гол.

Шанс «арсенальцам» мог подарить только сам «Сити». Такое великодушие проявил Эдерсон. Вратарь «горожан» решил поиграть с судьбой и прямо возле своих ворот выбил мяч в Смит-Роу. Хозяевам повезло, что мяч отскочил от игрока гостей не в створ, а рядом со штангой. Однако то был единичный случай опасности у ворот манкунианцев. Минут за десять до конца тайма «Арсенал» стал рассыпаться не только в игровом плане, но и в прямом смысле: он остался вдесятером, поскольку прямую красную получил Джака, подкатившийся под Канселу. До перерыва «пушкари» были наказаны ещё голом Жезуса, легко переправившего в сетку прострел Грилиша (3:0). Совсем всё складывалось плохо для команды Микеля Артеты.

Второй тайм стал чистой формальностью. Не было ни одного намёка, что гости вдруг чудом перевернут игру. В эти товарищеские 45 минут беспрестанно атаковавшие манкунианцы отличились лишь дважды. На 53-й минуте Родри дальним ударом после скидки Торреса низко закрутил мяч под правую штангу, а на 85-й сам Торрес со второго этажа сделал гол из подачи Мареза. «Ман Сити» обыгрывает дома «Арсенал», как «Норвич» неделю назад и как «Эвертон» в последнем туре прошлого розыгрыша АПЛ, то есть со счётом 5:0. «Небесно-голубые» в хорошем настроении уходят на двухнедельную паузу, а вот «канониры» продолжают находиться в жесточайшем кризисе с нулём очков в копилке. Дни Артеты в лондонском клубе сочтены?

Кирилл Иванцов