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Кошмар «канониров» без конца: «Манчестер Сити» раздавил «Арсенал», обыграв его 9-й раз подряд в АПЛ

28 Августа 2021 • 16:23 Комментировать (10)
Манчестер Сити
5:0
Арсенал
окончен

В центральном матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал на «Этихаде» лондонский «Арсенал».

Протокол игры  
Манчестер Сити 5:0 Арсенал
(1:0) Гюндоган Илкай 7'    
(2:0) Торрес Ферран 12'    
(3:0) Жезус Габриэль 43'    
(4:0) Родри Эрнандес 53'    
(5:0) Торрес Ферран 84'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл   46' (Зинченко Александр (   46') Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду   58' (Стерлинг Рахим (   58') Родри Эрнандес   67' Гюндоган Илкай Жезус Габриэль   61' (Марез Рияд (   61') Торрес Ферран Грилиш Джек
Запасные: Палмер Коул Аке Натан Дойл Томми Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Стоунс Джон
Лено Бернд Седрик Соареш   24' Чамберс Калум Холдинг Роб Колашинац Сеад   28' Тирни Киран Сака Букайо   46' (Эльнени Мохамед (   46') Эдегор Мартин   71' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   71') Джака Гранит   35' Смит-Роу Эмил Обамеянг Пьер-Эмерик   59' (Ляказетт Александр (   59')
Запасные: Мари Пабло Мартинелли Габриэл Тавареш Нуну Arthur Okonkwo Ремсдейл Аарон Самби Локонга Альберт-Мбойо
28 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

В первых двух турах «Ман Сити» и «Арсенал» на двоих потерпели три поражения из четырёх возможных. Два раза проиграли, естественно, «канониры», получившие по 0:2 от «Брентфорда» и «Челси». Манкунианский клуб, в свою очередь, сначала пострадал от «Тоттенхэма», но затем крупно разобрался с «Норвичем». В очной встрече «МС» и «Арсенала» фаворитизм был сто процентов на стороне «небесно-голубых», которые и в целом гораздо мощнее «красно-белых», и в личных встречах в чемпионате обыгрывали тех восемь раз подряд.

Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счёт на восьмой минуте. Жезус поймал заброс на правом фланге, отыгрался с Сильвой и навесил на дальнюю штангу, где Гюндоган продавил Чамберса, пробил головой, и мяч от руки Лено зашёл в сетку (1:0). Вскоре Гюндоган ударил «вторым этажом» на подаче с левого края, находясь уже возле другой штанги, – на сей раз Лено спас «канониров». Но если не забил Гюндоган во второй раз, то забил Ферран Торрес в первый раз. Манкунианцы разыграли штрафной в глубине, Сильва пронзил оборону лондонцев низкой диагональю, и Жезус легко замкнул левую штангу (2:0). Интересно, что Лапорт в начале эпизода отмахнулся от Чамберса, толкнув того рукой в лицо, но ВАР сказал, что это чистый гол.

Шанс «арсенальцам» мог подарить только сам «Сити». Такое великодушие проявил Эдерсон. Вратарь «горожан» решил поиграть с судьбой и прямо возле своих ворот выбил мяч в Смит-Роу. Хозяевам повезло, что мяч отскочил от игрока гостей не в створ, а рядом со штангой. Однако то был единичный случай опасности у ворот манкунианцев. Минут за десять до конца тайма «Арсенал» стал рассыпаться не только в игровом плане, но и в прямом смысле: он остался вдесятером, поскольку прямую красную получил Джака, подкатившийся под Канселу. До перерыва «пушкари» были наказаны ещё голом Жезуса, легко переправившего в сетку прострел Грилиша (3:0). Совсем всё складывалось плохо для команды Микеля Артеты.

Второй тайм стал чистой формальностью. Не было ни одного намёка, что гости вдруг чудом перевернут игру. В эти товарищеские 45 минут беспрестанно атаковавшие манкунианцы отличились лишь дважды. На 53-й минуте Родри дальним ударом после скидки Торреса низко закрутил мяч под правую штангу, а на 85-й сам Торрес со второго этажа сделал гол из подачи Мареза. «Ман Сити» обыгрывает дома «Арсенал», как «Норвич» неделю назад и как «Эвертон» в последнем туре прошлого розыгрыша АПЛ, то есть со счётом 5:0. «Небесно-голубые» в хорошем настроении уходят на двухнедельную паузу, а вот «канониры» продолжают находиться в жесточайшем кризисе с нулём очков в копилке. Дни Артеты в лондонском клубе сочтены?

Кирилл Иванцов

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 17:53
Артете надо валить из Арсенала, надо признать его назначение была ошибкой. Сити переиграл канониров не утруждая себя. Джака конечно тот ещё фрукт он как обезьяна с гранатой т.е. может забить с дальнего удара или ассистировать а может въехать прямо в соперника и удалится...
Slain
28 Августа 2021 в 16:57
Да уж, владение 81 на 19... и это кажись будет рекордной цифрой в сезоне.
Promt Roman
28 Августа 2021 в 16:56
пора арсику пройти очищение чемпионшипом.
LMI
28 Августа 2021 в 16:52
Нам не привыкать. Они нас 6 лет обыгрывают как детский сад. Все еще впереди, и новый чмошный тренер и новые рекорды со знаком минус
Fireland
28 Августа 2021 в 16:47
Дайте Артете время и он выиграет Чемпионшип.
Boris
28 Августа 2021 в 16:36
Оборона Арсенала это просто кучка клоунов. Смотреть на это больно, поэтому я телек выключил сразу после свистка на перерыв. Хуже игры канониров в обороне может быть только судья, который игнорирует удар в лицо, но даёт прямую красную за игру в мяч.
Kalibr
28 Августа 2021 в 16:35
Арсенал совсем превратился в середняка, по типу Ньюкасла, который типа что-то хочет, а шатается в нижней части.
Vaisili0k
28 Августа 2021 в 16:28
До этой игры я ещё считал Роджерса самым трусливым тренером АПЛ, после матча с Вэст Хэмом и концовки прошлого сезона. Но, Артете удалось его превзойти 91% владения мячом у Сити, разница команд сильнее, чем между Бельгией и Россией. Если бы Сити захотел, они бы забили и 10 и 15 мячей, и сколько угодно, уже при счёте 2:0 играли только в своё удовольствие, как с детьми. Единственное пока что, что я увидел от Артеты в команде, это то что в последних трёх турах АПЛ игроки Арсенала пытаются падать и симулировать. Не думаю, что испанца за такими уроками в клуб приглашали, а большего в игру он и не добавил.
ARTUR
28 Августа 2021 в 16:28
Оборона Арсов как у дворовой команды , игры нет совсем , в общем мне кажется что Пеп вколотил гвоздь а крышку гроба своего ученика , кто ее добьет до конца кажется вопрос времени . А может уже сегодня его снимут ... лица игроков равнодушные будто обдолбаные .
CELTIC FROST
28 Августа 2021 в 16:27
Кошмар (((
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окончен Манчестер Сити 5:0 Арсенал 1.28 6 12
Идет 49 минута Брайтон 0:1 Эвертон 2.35 3.25 3.15
Идет 49 минута Астон Вилла 1:1 Брентфорд 2 3.65 3.7
Идет 46 минута Норвич 1:1 Лестер 4.3 3.5 1.9
Идет 48 минута Ньюкасл 0:0 Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
Идет 49 минута Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
28.08  19:30 Ливерпуль ... Челси 2.5 3.35 3
29.08  16:00 Бёрнли ... Лидс
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