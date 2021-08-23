Кэмпбелл – о проблемах «Арсенала»: «Дайте мне эту работу, и я верну величие клуба»

Бывший защитник и капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл поделился мнением насчет проблем «канониров» в текущем сезоне. Напомним, что лондонцы выдали свой худший старт в АПЛ в истории, проиграв два матча со счетом 0:2.

На действующего главного тренера Микеля Артету уже вылилось немало критики, а вчера болельщики вовсе заблокировали автомобиль наставника. Не обошел стороной персону испанца и Кэмпбелл, который выделил ряд причин неудач последних лет.

Англичанин считает, что футболисты просто не понимают, что нужно делать на поле. По его мнению, коллективу не хватает стабильности и опыта, а также элементарных подсказок от тренерского штаба. «Дайте мне эту работу, и я верну величие клуба. Я научу их выходить из прессинга и навязывать борьбу. Это проще простого», - цитирует экс-футболиста сборной Англии местное издание Talksport.

Напомним, что ранее Кэмпбелл выступал за два вражеских клуба Лондона – в «Тоттенхэме» он провел 255 матчей, а за «Арсенал» сыграл в 135 поединках. По ходу же своей тренерской карьеры он работал исключительно в низших лигах Англии.